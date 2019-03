Der Bau des Südspitals in Esch/Alzette beim Kreisverkehr Raemerich zeichnet sich ab. Doch was geschieht mit den Außenstellen Niederkorn und Düdelingen? Sie sollen in neue Aufgaben bekommen.

Neue Rollen für Kliniken in Niederkorn und Düdelingen

Gegen den Bau eines neuen Megakrankenhauses gegenüber dem Werk Belval von ArcelorMittal in Esch/Alzette, um die medizinische Versorgung in der Südregion zu verbessern, hat man im Prinzip nichts einzuwenden. Wird aber der Gigant die Häuser in Niederkorn und Düdelingen schlucken und ihre Zukunft gefährden? "L'essentiel" berichtete am Dienstag, dass die Klinik in Niederkorn bis 2025 abgerissen werden könnte ...