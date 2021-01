Neue Radwege: Mit dem Drahtesel durch den Süden

Die Bauarbeiten am nationalen Radweg PC 8 zwischen Niederkorn und Differdingen machen Fortschritte.

Der nationale Fahrradweg PC 8 soll in einigen Jahren die Hauptortschaften im Süden des Landes miteinander verbinden. Einige Teilstücke sind auf dem besten Weg Wirklichkeit zu werden. Die Arbeiten am Studentewee zwischen Esch/Alzette und Belval noch in diesem Frühjahr in Angriff genommen werden. Auch zwischen Differdingen und Niederkorn geht es voran. Hier wird bereits auf zwei Abschnitten gearbeitet.

Vor allem zwischen der Niederkorner Cité Hondsbësch und dem ehemaligen Bahnhof sind die Baumaschinen derzeit im Einsatz ...