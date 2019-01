Um die Wartezeiten für IRM-Untersuchungen zu verkürzen, könnten solche Geräte künftig in Gemeinschaftspraxen erlaubt werden. Dies stellte nun Minister Schneider in Aussicht. Trifft dies ein, so könnten in Potaschberg Fachärzte einen IRM betätigen.

Lokales 2 Min.

Neue Radiologie in Grevenmacher

Anne-Aymone SCHMITZ Um die Wartezeiten für IRM-Untersuchungen zu verkürzen, könnten solche Geräte künftig in Gemeinschaftspraxen erlaubt werden. Dies stellte nun Minister Schneider in Aussicht. Trifft dies ein, so könnten in Potaschberg Fachärzte einen IRM betätigen.

Wer hierzulande eine Magnetresonanztomografie benötigt, muss bis zu drei Monate warten, ehe er in einem Krankenhaus einen Termin für eine solche Untersuchung erhält ...