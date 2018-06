Neue Nutzung in Aussicht

Das ehemalige Kloster und spätere Krankenhaus von Differdingen könnte das neue Zuhause der Miami University werden.

An das historische Kloster in Differdingen erinnert heute nebst dem alten Friedhof im Waldgebiet nahe des ehemaligen Red-Boys-Stadions auch die Al Klinik am Fuß des Thillebierg. Demnächst wird der heutige Mieter des schlossartigen Komplexes, der Pflegedienst Servior, über neue Räumlichkeiten mit rund 200 Betten in Fousbann verfügen.



„In Kürze werden wir die Baugenehmigung ausstellen“, erklärt Bürgermeister Roberto Traversini ...