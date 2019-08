Insgesamt wurden 205 Reklamationen gegen die Neueinteilung eingereicht.

Lokales 2 Min.

Neue Lose für die Jagd

Jacques GANSER Insgesamt wurden 205 Reklamationen gegen die Neueinteilung eingereicht.

Mit der Neuorganisation der Jagdlose hat sich die Naturverwaltung eine wahre Sisyphusarbeit auferlegt. Nicht nur, dass die insgesamt mehr als 600 Lose komplett neu gezeichnet wurden, zusätzlich muss die Verwaltung in den kommenden Monaten Hunderte von Generalversammlungen abhalten, um die Syndikate neu zu besetzen. „Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir haben die Jäger so gut es geht in das Projekt eingebunden. Aber jedem kann man es wohl nicht recht machen“, so Laurent Schley, beigeordneter Direktor der Naturverwaltung.

Bereits 2011 beschlossen

Notwendig wurde die Reform der Jagdlose durch das neue Jagdgesetz, das die CSV-LSAP-Koalition bereits 2011 stimmte. Artikel 21 sieht ausdrücklich eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung der Wildarten vor, die neuen Lose sollten nach biogeografischen, topografischen und hydrologischen Kriterien ausgearbeitet werden. Zudem mussten große Infrastrukturen wie Autobahnen und Eisenbahnlinien berücksichtigt werden.

„Wir haben also erst einmal die Geografen eine Grobeinteilung erstellen lassen“ so Schley. Sämtliche Lose sollten mindestens 300 Hektar Fläche umfassen, für neun Jahre an den Meistbietenden versteigert werden und von einem Jagdsyndikat bewirtschaftet werden. „Hätten wir alle Lose mit einer kleineren Größe als 300 Hektar abgeschafft, wären 120 Lose verloren gegangen. Deshalb beschlossen wir, die Karte ganz neu zu zeichnen“, so Schley. Dies wurde auch mit allen Akteuren besprochen und von ihnen abgesegnet, inklusive der Jägerföderation.

„Wir haben anschließend dort Begradigungen vorgenommen, wo es notwendig war. Zudem mussten unklare Grenzverläufe korrigiert werden. Grenzten zwei Jagdlose mitten in einem Feld aneinander, gab es immer wieder Diskussionen darüber, welcher Jagdpächter den entstandenen Wildschaden zurückerstatten musste.“ Zudem gilt künftig die Regel, dass auf ein Jagdlos auch ein einziges Jagdsyndikat kommt.



Afrikanische Wildschweinpest: aktive Bekämpfung und Ursachenforschung Um die sogenannte Zone blanche im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest zu säubern, sollen bis zu 100 Jäger in den Einsatz geschickt werden.

Vor Ort waren es die Förster, welche wichtige Informationen für die Neuordnung lieferten. So entstand ein erstes Vorprojekt. Von März bis April diesen Jahres wurde die Öffentlichkeit ins Bild gesetzt und Einsprüche gesammelt. „Eine Prozedur, die eigentlich nicht vom Gesetz vorgeschrieben ist. Im Sinne des konstruktiven Dialogs beschlossen wir dann die öffentliche Prozedur“, so Schley. Die Karten mit den neuen Jagdlosen wurden dabei auf geoportail.lu veröffentlicht.

„Insgesamt gab es 205 Reklamationen, von denen wir rund die Hälfte, also 102 in Betracht zogen. Die anderen wurden aus verschiedenen Gründen nicht berücksichtigt, zum Beispiel, weil sie zu große Lose forderten oder einfach nur aus persönlichem Interesse eingereicht wurden“, erklärt Schley. Nachdem sämtliche Korrekturen aufgrund der Reklamationen vollzogen waren, blieben 621 Lose mit einer Größe zwischen 300,5 und 668,40 Hektar übrig.

Prozedur fast abgeschlossen

Am 19. Juli gab der Ministerrat schließlich grünes Licht. Auch der Conseil supérieur de la chasse nahm das Dokument vergangene Woche an, lediglich die Jägerföderation stimmte dagegen. In einem Schreiben erklärte die Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-duché de Luxembourg (FSHCL) vergangene Woche, dass die Reklamationen der Jägerschaft nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Die großherzogliche Verordnung müsse zurückgezogen werden und die alten Lose für weitere drei bis fünf Jahre beibehalten werden.

Zudem müsse zuerst ein Management-Plan für die Hauptwildarten erstellt werden, die neuen Lose müssten dann aufgrund dieses Plans neu erarbeitet werden. Angesichts der jahrelangen Vorarbeit und der bereits weit gediehenen Umsetzung der Reform dürften diese erneuten Einwände aber wohl kaum berücksichtigt werden.