Der Gemeinderat von Echternach hat am Montagabend Nadine Eder zur neuen Leiterin der regionalen Musikschule von Echternach bestimmt.

Neue Leiterin für Musikschule Echternach

Anne-Aymone Schmitz Die Würfel sind gefallen. Die 45-jährige Flötistin Nadine Eder übernimmt die Leitung der regionalen Musikschule in Echternach.

Neue Direktorin der regionalen Musikschule von Echternach wird Nadine Eder. Dies entschied der Gemeinderat der Abteistadt am Montagabend in seiner Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die 45-jährige Musikerin tritt damit die Nachfolge der im November vergangenen Jahres im Alter von 49 Jahren nach langer Krankheit verstorbenen Saxofonistin und Dirigentin Nadine Bichler.

Nadine Eder studierte Querflöte am hauptstädtischen Konservatorium und am Königlichen Konservatorium in Mons (B). Anschließend absolvierte sie eine Zusatzausbildung an der Hochschule für Musik in Köln (D).



In der Echternacher Musikschule ist Nadine Eder keine Unbekannte mehr, da sie seit dem Jahr 1990 als Chargée de cours dort schon Musikkurse in der Abteilung "Querflöte und Kammermusik" gibt.

Gegenüber dem "Luxemburger Wort" meinte Nadine Eder: "Ich wurde natürlich gestern über meine Ernennung informiert. Ich freue mich die Musikschule in Echternach in die Zukunft zu führen."