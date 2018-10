Autofahrer müssen ab Mitternacht beim Tanken tiefer in die Tasche greifen: Diesmal trifft es die Besitzer von Benzinern.

Neue Kraftstoffpreise: Benzin wird teurer

Autofahrer müssen ab Mitternacht beim Tanken tiefer in die Tasche greifen: Diesmal trifft es die Besitzer von Benzinern.

(sas) - Benzin wird an Luxemburger Tankstellen in der Nacht von Freitag auf Samstag teurer: EuroSuper mit 95 Oktan kostet jetzt 1,4 Cent mehr, was einen Literpreis von 1,292 Euro ergibt. Und auch der 98er Sprit wird um 1,8 Cent teurer: Der Literpreis beträgt dann 1,350 Euro.



Der Dieselpreis war bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kräftig gestiegen und liegt aktuell bei 1,184 Euro für einen Liter.



Das Heizöl bleibt bei einem Literpreis von 0,737 Euro für das schwefelarme Öl und 0,736 Euro für das normale Öl.