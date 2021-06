ProVelo hat neue und detailliertere Radwegekarten für das Großherzogtum veröffentlicht.

Neue Karten im Maßstab 1:50.000

Das Land per Fahrrad entdecken

(str) - Wie warme Brötchen sei die letzte Radwegekarte von ProVelo weggegangen, sagt die Präsidentin der Radfahrer-Initiative Monique Goldschmit. Nun gibt es rechtzeitig zum Sommer eine neue und komplett überarbeitete Ausgabe.

“Es ist ein touristisches Produkt, das es erlaubt, das Land mit dem Fahrrad zu entdecken”, erklärt Monique Goldschmit. “Unser Kartenset beinhaltet sowohl die nationalen Radwege, die immer in Grün gekennzeichnet sind, wie auch die regionalen Rundwege, die von den Gemeinden betrieben werden, in roter Farbe.”

Zwei Karten im Maßstab 1:50.000

Das Set besteht aus zwei Einzelkarten, eine für den Norden des Landes und eine für den Süden. Dabei geht die neuen Landkarten weit über die reine Orientierung hinaus. Sie geben nämlich nicht nur über den Verlauf der Wege Auskunft, sondern auch über deren Oberfläche, die Steigungen und die Entfernungen zwischen einzelnen Wegpunkten.

„Luxembourg by cycle“

Das Kartenset ist zum Preis von 12 Euro im Zeitschriftenhandel oder direkt bei ProVelo erhältlich. Neben den großen Detailkarten gibt es in den Touristeninformationszentren sowie bei den Bed&Bike-Partnern auch eine neue kostenlose Übersichtskarte im DinA3-Format.

Darüber hinaus ist auch auf den ersten Blick erkennbar, ob die Routen über öffentliche Straßen verlaufen oder über autofreie Strecken.

“Gerade in den Gemeinden ist in den letzten Jahren deutlich mehr Radfahrinfrastruktur entstanden”, führt Philippe Herkrath von ProVelo aus. “Deshalb war es für uns wichtig, eine größere Karte erstellen, im Maßstab 1:50.000, die es auch erlaubt all diese Wege auch viel detaillierter darzustellen”.

Die Basiskarte, auf der die Radwege aufgezeichnet sind, ist zudem brandneu und entspricht somit dem neuesten Stand. Es wurden zudem detaillierte und aktuelle Informationen zum Bed&Bike-Netzwerk, zu den Bahnhöfen und Fahrradverleihangeboten im Land.

