Neue Impulse für Esch/Alzette

Von Leerstand in Escher Geschäftslokalen war schon häufig die Rede. Investoren sehen aber weiter Potenzial in der Minettemetropole, wie die Projekte am Scholesch Eck und in der Muarthal zeigen.

Es tut sich etwas in Esch/Alzette. Vor wenigen Tagen eröffnete die französische Kaffeehauskette Columbus Café & Co eine Filiale im ehemaligen Kaurisch-Gebäude am Rathausplatz. Augenscheinlich wird das neue Angebot bisher gut angenommen. Auch Bürgermeister Georges Mischo freut sich über die Neueröffnung und meint auf Facebook dazu: „Esch bougéiert“.



Doch ist das wirklich so? Ist ein allgemein positiver Trend in der Escher Geschäftswelt zu spüren? Glaubt man einer Pressemitteilung von Greenfinch Capital Management, so hat zumindest dieser Investor, der hinter Projekten wie dem des Scholesch Eck oder der Muarthal steht, großes Vertrauen in das Potenzial des Standortes Esch ...