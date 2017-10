(SH/TJ) - Rot, Weiß, Blau und mit Löwe: Die Polizei hat am Dienstag ihr neues Logo vorgestellt. Die neue Identität entspreche der neuen Persönlichkeit der Polizei: fest in Luxemburg verankert, unter den Leuten, präsent und sichtbar, professionell und modern.

Der neue Slogan der Sicherheitskräfte lautet "Zesumme fir Iech". Neben dem offiziellen Namen "Police Grand-Ducale" der weiterhin auf offiziellen Dokumenten verwendet wird, soll die Polizei bei der Bevölkerung als "Police Lëtzebuerg" auftreten.



Das neue Design kostet rund eine Million Euro und lehnt sich an die Nation-Branding-Kampagne "Lëtz make it happen" an. Bis März 2018 soll die neue visuelle Identität der Polizei überall umgesetzt sein. Das alte Logo stammte aus dem Jahr 1999 und hat somit nach 18 Jahren ausgedient.



In Kürze mehr Informationen.