(RoNa) - Der, zugegeben etwas schwerfällige, Begriff „Mission“ bedeutet im Rahmen von nutzergenerierten Medieninhalten, dass die Redaktion ein Thema vorgibt und die Nutzer dann aufruft, Beiträge in Bild- und Textform zu diesem bestimmten Thema hochzuladen.



Online und Print



Diese Beiträge erscheinen dann auf www.mywort.lu und – das ist neu – gesammelt auf einer eigenen „Missions“-Seite, was es interessierten Lesern vereinfacht, auf einen Blick alles zu dem vorgegebenen Thema zu finden.

Wie bei mywort üblich, wird via das Internetportal auch ein Teil der Beiträge in der Print-Ausgabe „mywort – Die Zeitung in der Zeitung“ veröffentlicht, die ab dem 18. September wieder dienstags und freitags im „Luxemburger Wort“ zu finden ist.

Eine Rakete als Symbol

Passend zum Begriff „Mission“ wurde eine Rakete als Symbol für die neue Funktion gewählt, und pünktlich zum Start der „Schueberfouer“ werden die mywort-Nutzer am Mittwoch erstmals zur Teilnahme an einer solchen „Mission“ eingeladen. Zu erkennen ist der Aufruf am Logo „mywort-Mission“ mit der Rakete.



Pünktlich zum Start der „Schueberfouer“ werden die mywort-Nutzer heute Mittwoch erstmals zur Teilnahme an einer „Mission“ eingeladen.

(Grafik: Michèle Winandy)

Der Nutzer entscheidet



Ob kreativ, witzig, ein Bild mit der Familie oder Freunden, eine Momentaufnahme oder ein Erlebnisbericht über die eigene Erfahrung mit den Fahrgeschäften bzw. über das kulinarische Angebot, die Nutzer können frei entscheiden, was sie hochladen und worüber sie berichten wollen und auf diese Weise mit der Online-Community teilen. Wer mitmacht, wird auf diese Weise zum aktiven Leserreporter. Bild- und Textbeiträge, sowie beides zusammen, sind willkommen. Teilnehmen kann jeder. Einzige Voraussetzung ist, sich unter www.mywort.lu ein kostenloses Nutzerkonto anzulegen und sich einzuloggen.

Zahl der mywort-Nutzer steigt täglich



Das Onlineportal www.mywort.lu erfreut sich seit seinem Neustart im vergangenen April steigender Beliebtheit. Die Zahl der Nutzer hat sich seither vervielfacht und steigt täglich weiter an. Dass diese Online-Community so schnell wächst, ist auch auf die besonders einfache und intuitive Gestaltung und Handhabung der Seite zurückzuführen, die das Hochladen der Beiträge schnell, und vor allem von allen Geräten erlaubt. Die Seite ist „responsive“ gestaltet, was bedeutet, dass sie sich automatisch dem jeweiligen Gerät anpasst – egal ob Handy, Tablett, Laptop oder PC.

Update auch für die Reporter-App

Auch die zu mywort.lu gehörende Reporter-App wurde aktualisiert und kann nun für die „Missionen“ genutzt werden.



Bei dieser App, die ebenfalls kostenlos im Itunes-Store von Apple oder für Android-Geräte bei Google Play heruntergeladen werden kann, handelt es sich bekanntlich um eine reine Uploader-App. Sie dient ausschließlich dazu, Texte und Fotos auf www.mywort.lu hochzuladen. Einzige Voraussetzung ist, sich auch hier anzumelden und einzuloggen.

Die bestehende Applikation wurde nun um das Feld „Missionen“ erweitert. Dieses muss angeklickt werden, wenn der Nutzer einen Beitrag erstellen möchte, der Teil einer laufenden Mission ist.Das Update der Reporter-App ist seit gestern morgen in den entsprechenden Stores erhältlich.

Regelmäßige Missionen geplant



In den kommenden Monaten plant die mywort-Redaktion regelmäßig derartige „Missionen“, die in „mywort – die Zeitung in der Zeitung“ sowie auf der Internetseite selbst im Vorfeld angekündigt werden. Nichts verhindert zudem, dass online mehrere „Missionen“ gleichzeitig laufen.

Immer zeitgebunden



Eine „Mission“ ist stets begrenzt in der Zeit, d. h. sie hat immer ein Anfangs- und ein Enddatum. Im Falle der „Schueberfouer“ ist die „Mission“ vom 23. August bis 14. September aktiv. Doch auch nach dem Abschluss einer „Mission“ wird diese weiter auf der Homepage von www.mywort.lu sichtbar sein.

Ein entsprechendes Element, mittels dessen die Nutzer zu laufenden - , aber auch abgeschlossenen Missionen gelangen können, wird in der Seitenleiste seinen festen Platz finden.

www.mywort.lu