Bürgermeister gibt Amt ab

Neue Führungsriege in Bartringen

David THINNES Nicht nur auf dem Bürgermeisteramt gibt es eine Neuerung - auch im Schöffenrat wechselt die Besetzung.

Am 11. Januar dieses Jahres hatte Frank Colabianchi (DP) seinen Rücktritt vom Bürgermeisteramt der Gemeinde Bartringen bekannt gegeben. Am Freitagmorgen wurde in einer Gemeinderatssitzung die neue Führungsriege festgelegt.

Colabianchi gab offiziell seinen Rücktritt bekannt, genau so wie der Schöffe Patrick Michels (DP). Die Nachfolgerin auf dem höchsten Posten stand bereits fest: Monique Smit-Thijs (DP). Sie übernimmt den Posten vom 1. März an. Ein Termin für die Vereidigung im Innenministerium steht noch nicht fest.

Neuer Erster Schöffe wird Frank Demuyser (DP). Michels wird durch Youri de Smet (DP) ersetzt. Die Neuerungen wurden mit sechs Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen angenommen.

Colabianchi bleibt bekanntlich noch einige Zeit im Gemeinderat, ehe er sich zurückzieht.

