Schnelltests für 3G-Regelung

Neue Corona-Teststation an der Mosel eröffnet

Irina FIGUT Ein Pflegedienstunternehmen aus Wormeldingen hat vor Kurzem eine neue Corona-Teststelle an der Mosel eingerichtet.

Dort, wo einst Large-Scale-Tests an der Mosel durchgeführt wurden und danach einige Zeit wieder Ruhe einkehrte, ist wieder Leben angesagt. Seit wenigen Tagen befindet sich an der Rue de Machtum zwischen Grevenmacher und Machtum ein neues Covid19-Testzentrum.

Eingerichtet hat die Station das Familienunternehmen Päiperléck Sarl, das auf Pflegedienst und Seniorenresidenzen spezialisiert ist. „Mit dem Zentrum wollen wir dazu beitragen, dass sich die Menschen im Rahmen der neuen 3G-Regelung am Arbeitsplatz in Luxemburg unkompliziert testen lassen können“, erklärt Michel Marques, zuständig für Kommunikation und Marketing bei dem in Wormeldingen ansässigen Unternehmen.

Schnelltests für 17 Euro

Aus logistischen und organisatorischen Gründen sei der Standort an der Mosel mit dem ehemaligen Large-Scale-Testing-Parking ausgewählt worden. Das kleinere Zelt mit dem blauen Hintergrund stehe als Erkennungsfaktor auf dem Parkplatz, sagt Marques. Besucher werden im größeren weißen Zelt im hinteren Bereich des Parkplatzes empfangen.

Die Termine für einen zertifizierten Corona-Schnelltest können Besucher online beantragen, der Preis beträgt 17 Euro. Das Testzertifikat sei innerhalb von 30 Minuten verfügbar. Die Kosten für Tests können laut Marques von der Krankenkasse erstattet werden, wenn die Leistung vom Arzt verschrieben wird. Das Zentrum ist montags bis freitags von 12.30 Uhr bis 20 Uhr; am Wochenende von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.





