Neue Busfahrpläne ab Sonntag

Ab Sonntag sind in Luxemburg drei neue Buslinien unterwegs auf anderen Linien ändern die Haltestellen oder die Fahrzeiten.

Ab Sonntag sind in Luxemburg drei neue Buslinien unterwegs auf anderen Linien ändern die Haltestellen oder die Fahrzeiten.

(SC) - Ab dem 13. September gelten im landesweiten Liniennetz RGTR neue Busfahrpläne. 14 Buslinien werden demnach neue Haltestellen anfahren, während drei Linien komplett neu eingerichtet werden. Darüber hinaus werden auch einige Fahrzeiten angepasst.

Tram: Freie Fahrt in Richtung Findel In großen Schritten bahnt die Tram sich ihren Weg durch die Hauptstadt. Bis Ende 2023 soll die Straßenbahn die gesamte Strecke zwischen Kockelscheuer und Flughafen bedienen.

Die neuen Linien (133, 316 und 324) fahren jeweils zwischen der Luxexpo in Kirchberg und Grevenmacher, dem Bettemburger Bahnhof und dem Eurohub Sud in Düdelingen, sowie dem Bahnhof in Bettemburg und Düdelingen, Riedgen.

Die Buslinien 110, 160, 163, 170, 177, 192, 195, 200, 240, 248, 3030, 315, 330 und 487 fahren neue Haltestellen an. Die Fahrpläne - samt neuen Zeiten und Haltestellen - können über www.mobiliteit.lu oder über die App abgerufen werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.