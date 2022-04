Marguy Kirsch-Hirtt übernimmt das Amt von Jos Roller. Auch Schöffe Paul Bach wurde vereidigt.

In Lorentzweiler

Neue Bürgermeisterin ist vereidigt

„Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées“: Diesen Schwur hat Marguy Kirsch-Hirtt am Dienstagnachmittag gesprochen. Die 60-Jährige wurde von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) als neue Bürgermeisterin von Lorentzweiler vereidigt.



Kirsch-Hirtt von der Fraktion „Är Leit“ tritt damit offiziell die Nachfolge von Jos Roller („Är Leit“) an, der sein Amt nach 34 Jahren zur Verfügung gestellt hat.

Sie wird die Geschicke der Gemeinde zusammen mit einem neuen Schöffen, Paul Bach („Är Leit“), leiten, der ebenfalls am Dienstag vereidigt wurde. Ebenfalls im Schöffenrat vertreten ist Arno Mersch („Är Leit“).

