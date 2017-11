(nas) - Natalie Silva lebt erst seit zehn Jahren in der Gemeinde Fels und doch hat sie etwas erreicht, was so manche Kommunalpolitiker auch in mehreren Anläufen nicht schaffen: Am 10. Oktober 2011 hat sie sich erstmals den Wählern in ihrer neuen Heimat gestellt und ist prompt als Zweitgewählte hinter dem langjährigen Bürgermeister Pierre Wies hervorgegangen.



Beim diesjährigen Urnengang ist sie sogar auf den ersten Platz gekommen und wird demnach in den kommenden sechs Jahren die Geschicke der Gemeinde leiten ...