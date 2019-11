Am frühen Montagmorgen wird die neue Brücke, die vom Ban de Gasperich über die Autobahn A6 in Richtung Kockelscheuer führt, für den Verkehr freigegeben.

Neue Brücke in Kockelscheuer

Nadine SCHARTZ Autofahrer, die gewohnt sind, über die Route d'Esch nach Kockelscheuer oder Leudelingen zu fahren, müssen ab Montagmorgen die neue Brücke, die vom Ban de Gasperich über die Autobahn A 6 in Richtung Leudelingen und Kockelscheuer führt, nehmen.

Einige Monate später als ursprünglich geplant wird am frühen Montagmorgen die neue Brücke, welche den Ban de Gasperich mit Kockelscheuer verbindet, für den Verkehr freigegeben. Der Übergang erstreckt sich auf einer Länge von 137 Metern über die Autobahn A 6. Auf der 27,3 Meter breiten Fahrbahnfläche befinden sich in der Mitte zwei Spuren für die Tram, die voraussichtlich Ende 2022, Anfang 2023 dort fahren wird, seitlich davon jeweils zwei Spuren für den normalen Verkehr sowie ein Gehweg, den sich Fußgänger und Fahrradfahrer teilen.

16 Am Wochenenden wurden noch die letzten Arbeiten unternommen, bevor der neue Streckenabschnitt am Montagmorgen für den Verkehr eröffnet wird. Foto: Gerry Huberty

Am Wochenenden wurden noch die letzten Arbeiten unternommen, bevor der neue Streckenabschnitt am Montagmorgen für den Verkehr eröffnet wird. Foto: Gerry Huberty

Die Brücke selbst besteht hauptsächlich aus einer Metallstruktur. Die Fahrbahnplatte wurde indes aus Fertigelementen aus Stahlbeton gebaut.

War anfangs vorgesehen, dass die Brücke im Sommer eröffnet werden soll, wurde dieses Stichdatum im Laufe der Bauarbeiten auf den Herbst vertagt. Nachdem am Wochenende noch am Bauwerk gearbeitet wurde, müssen die Verkehrsteilnehmer diese Verbindung von Montag an nutzen. Der gesamte Verkehr wird dann über den breiten Boulevard Kockelscheuer via die Brücke über die Autobahn A 6 und die Route d'Esch nach Leudelingen beziehungsweise die Route de Bettembourg nach Kockelscheuer geleitet.

Das Ende des Rond-Point Kockelscheuer

Mit der Eröffnung der Brücke wird auch der Abschnitt von der Kreuzung der Route d'Esch/ Rue Guillaume Kroll, der Kreisverkehr Kockelscheuer bis zur Kreuzung Route d'Esch/Route de Bettembourg komplett für den Verkehr gesperrt. „Diese Strecke bleibt in Zukunft geschlossen“, heißt es auf Nachfrage bei der Straßenbauverwaltung. Eine Maßnahme, die das Verkehrsproblem rund um den Ban de Gasperich mit Sicherheit nicht verbessern dürfte. Ganz im Gegenteil. Allerdings bleibt diese Sperrung ein Provisorium. So wird der Kreisverkehr in Zukunft komplett verschwinden und stattdessen eine gerade Straße entlang des künftigen nationalen Fußball- und Rugbystadion führen. Gleich dahinter trifft die Straße auf die Kreuzung mit dem Boulevard Kockelscheuer und der Route de Bettembourg.