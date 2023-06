Das „Luxemburger Wort“ hat seine E-Paper-App technisch auf Vordermann gebracht sowie die Nutzeroberfläche modernisiert und sich damit noch besser an die mobilen Lesegewohnheiten der Leser angepasst.

Lokales 1 3 Min.

In eigener Sache

Neue App für das Digital Paper des „Luxemburger Wort“

Das „Luxemburger Wort“ hat seine E-Paper-App technisch auf Vordermann gebracht sowie die Nutzeroberfläche modernisiert und sich damit noch besser an die mobilen Lesegewohnheiten der Leser angepasst.

Die Leser des „Luxemburger Wort“ kennen und schätzen das Leseerlebnis der digitalen Ausgabe der Zeitung auf mobilen Endgeräten. Ab heute präsentieren wir das „Luxemburger Wort“ in einer neuen App – als E-Paper in der klassischen PDF-Version sowie als „Digital Paper“ in einer bildschirmoptimierten Version.

Wir haben die E-Paper-App nicht nur technisch auf Vordermann gebracht. Auch die gesamte Nutzeroberfläche wurde modernisiert und damit besser an die mobilen Lesegewohnheiten unserer Leser angepasst.

Update über die mobilen Apps starten

Immer und überall bestens und zuverlässig informiert sein: Starten Sie gleich das Update über die mobilen Apps auf dem Smartphone oder Tablet oder über die Web-App im Browser. Möglicherweise ist eine Neu-Anmeldung notwendig.

Bestehende Abos behalten in jedem Fall ihre Gültigkeit. Über den Startbildschirm einfach mit den gewohnten Logindaten – Mailadresse und Passwort – anmelden. Der Zugang zum digitalen „Wort“ ist in jedem Zeitungsabo enthalten, mit Ausnahme des Wort+-Abos.

Nach der Anmeldung können Sie die aktuelle Ausgabe herunterladen. Im Archiv stehen Ihnen zudem die letzten 30 Ausgaben und Beilagen der Zeitung zur Verfügung. Die neue App erlaubt auch den automatisierten Download. Damit steht die aktuelle Ausgabe z. B. gleich morgens auf dem Mobiltelefon oder dem Tablet zur Verfügung.

Über den Button „Einstellungen“ gelangen Sie in die neue Navigation. Hier können Sie leicht zwischen dem klassischen E-Paper und dem Digital Paper wechseln. Leicht lässt sich an dieser Stelle auch die Schriftgröße individuell anpassen.

Vorteil im Digital Paper: Sie finden alle redaktionellen Inhalte und die Familienanzeigen. Bewusst verzichtet wurde auf das Wetter, TV-Programm, die Service&Termin-Seiten, Börsenkurse und die Advertorials.

Neue Seitenübersicht:

schnell und bequem zur bevorzugten Seite

Nachdem die gewählte Ausgabe heruntergeladen wurde, kann man – deutlich schneller als bisher – durch die Seiten blättern. Oder schnell und bequem zu seiner bevorzugten Seite wechseln. Das geht über die neue Seitenübersicht, die über den Buch-Button oben rechts erreicht werden kann. Ein blaues Laufband zeigt zudem an, in welchem Ressort man sich gerade befindet. Die Rätsel haben im „Digital Paper“ eine eigene Rubrik.

Im neuen „Digital Paper“ erscheinen die Artikel im Vollbildmodus und nutzen somit die gesamte Bildschirmhöhe und -breite des jeweiligen Endgerätes aus. Die Artikelansicht wurde im Vergleich zur vorherigen Version ebenfalls verbessert. Alle Bilder eines Artikels können zudem als Galerie einzeln betrachtet werden. Insbesondere auf Tablets eröffnet sich somit ein komfortables Leseerlebnis.

In der neuen E-Paper-Anwendung bleiben die Magazine wie „AutoMoto“ oder „Tendance“ sowie andere Beilagen wie gewohnt separat zugänglich. Digitale Anzeigenprospekte werden ebenfalls mit der jeweiligen Zeitungsausgabe angeboten. Durch Antippen kann man zwischen den Veröffentlichungen wechseln.

Interaktiver Rätselspaß im Digital Paper

Die Abonnenten des „Digital Paper“ können weiterhin auch interaktiv den Rätselspaß genießen: Täglich bieten wir zwei Sudoku und ein Kreuzworträtsel in der digitalen Ausgabe des „Luxemburger Wort“ an. Die Rätsel können danach auch im sogenannten Offline-Modus – also ohne eine Internetverbindung – ausgefüllt werden.

Anstatt mit einem Stift wie in der gedruckten Zeitung werden die Rätsel im „Digital Paper“ über die Tastatur ausgefüllt. Das geht auf einem Mobiltelefon ebenso einfach wie am Desktop.

In der digitalen Version besteht zudem die Möglichkeit, die Eingaben direkt zu überprüfen. Dafür einfach den Button „Überprüfen“ drücken und die falschen Antworten werden rot unterlegt. Rot unterlegte Felder können überschrieben und somit korrigiert werden. Bei richtigen Antworten verschwindet die rote Unterlegung des Feldes. Mithilfe des „Neustart“-Buttons kann man das Rätsel auch noch mal von vorn beginnen.

Wer trotz allem nicht auf die richtige Lösung kommt, findet das korrekte Ergebnis in der aktuellen Ausgabe der Zeitung am nächsten Tag.

Zwei Betriebssysteme – eine App für iOS und Android

Die digitalen Ausgaben des „Luxemburger Wort“ sind sowohl für das Apple-Betriebssystem iOS als auch für Android-Geräte erhältlich. Um eine Ausgabe auf dem Smartphone lesen zu können, muss lediglich die entsprechende kostenlose App im iTunes-Store oder im Google-Play-Store heruntergeladen werden.

Die Vorgehensweise für Tablets ist identisch, es sei denn, die App war bereits vorher installiert. Dann erfolgt je nach Systemeinstellung eine automatische Aktualisierung der App.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.