Neudorf, Hollerich, Gasperich: Mehrere Einbrüche am Sonntag

Ein Einbrecher riss ein Fenstergitter aus der Verankerung, während die Hausbewohnerin im Inneren schlief. Der Dieb machte sich mit einigen Wertsachen aus dem Staub.

(SC) - Am Sonntagabend brach gegen 19 Uhr ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Rue du Kiem in Neudorf-Weimershof ein. Die Hausbewohnerin war zu dem Zeitpunkt auch zu Hause, sie schlief jedoch tief und fest.

Der Unbekannte verschaffte sich Eintritt zu dem Haus, indem er ein Fenstergitter aus der Verankerung riss, dann durchsuchte er sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Er machte sich mit mehreren Sachen unbemerkt aus dem Staub.

Im hauptstädtischen Viertel Hollerich, in der Rue de la Vallée, brach in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls ein Unbekannter in ein Gebäude ein. Er hebelte auf der Rückseite des Hauses ein Fenster auf und kletterte in Innere des Gebäudes. Der Einbrecher durchwühlte einige Zimmer, machte sich schließlich jedoch ohne Beute aus dem Staub.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr in Gasperich. Dort brach ein Langfinger in ein Einfamilienhaus in der Rue de Louis de Froment ein, indem er über einen Balkon an der Rückseite des Hauses kletterte und dort ein Fenster knackte. Der Einbrecher durchsuchte jeden Raum nach Wertsachen und machte sich schließlich mit seinem Diebesgut davon.

Die Polizei hat zu den drei Vorfällen Untersuchungen eingeleitet und Klagen entgegengenommen.