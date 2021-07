Ein Arbeiter stürzte auf einer Baustelle rund 15 Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen.

Neudorf

Arbeiter stürzt 15 Meter in die Tiefe

Ein Arbeiter stürzte auf einer Baustelle rund 15 Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen.

(m.r.) - Am Montag hat sich gegen 8 Uhr auf einer Baustelle in der Rue de Neudorf in Luxemburg-Stadt aus bislang ungeklärter Ursache ein Baugerüst gelöst. Ein Arbeiter stürzte dabei rund 15 Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Staatsanwaltschaft und Gewerbeinspektion wurden über den Vorfall informiert und eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

