Netti Grassi schenkt Tieren in Not ein neues Zuhause

Die Krankenschwester und Tierschützerin Netti Grassi betreibt in Rodershausen den Gnadenhof „Q'n Stables“. Das "Luxemburger Wort" hat sie besucht.

Pepi hatte keinen einfachen Start ins Leben. Die Beaglehündin lebte 23 Stunden am Tag in einem Käfig, ihr Körper diente der Wissenschaft. Zusätzlich diente die Hündin auch als Gebärmaschine. Eigentlich sollte sie dringend weitervermittelt werden, nun lebt der Beagle zusammen mit vielen weiteren Tieren auf Netti Grassis Pferdehof in Rodershausen in der Gemeinde Parc Hosingen.

„Wir nehmen Tiere auf, die ihren Besitzern abgenommen wurden“, erklärt die 52-jährige Netti Grassi ...