Neischmelz wird bis ins Düdelinger Stadtzentrum reichen

Vier Pläne für die Revitalisierung der Industriebrache in Düdelingen sind in der Prozedur. Der erste, "PAP Nord" genannt, zeigt, dass auch größere Änderungen auf das Stadtzentrum zukommen.

Wer an das Projekt Neischmelz denkt, denkt wohl an das ehemalige Stahlwerksgebiet, das sich hinter dem CNA in Düdelingen erstreckt. Doch mit diesem Areal wird sich das Revitalisierungsprojekt der Industriebrache nicht begnügen. Es wird seine Fühler bis in das Stadtzentrum strecken, genauer bis auf die Place Fohrmann, vor dem Supermarkt.

Dieser Platz, der heute größtenteils als Parkplatz genutzt wird und wo der Jahrmarkt stattfindet, soll neu gestaltet werden, erklärt Tom Beiler vom Architektenbüro Beiler François Fritsch ...