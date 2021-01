Naturverwaltung prüft Hinweise auf Schakal

Eine Spaziergängerin hat bei Canach ein unbekanntes Tier entdeckt, das kleiner als ein Wolf und größer als ein Fuchs war. Sie glaubt, es handelt sich um einen Goldschakal. Die Naturverwaltung geht dem Hinweis nach.

Während der Wolf von der öffentlichen Aufmerksamkeit begleitet langsam aber sicher nach Westeuropa zurückkehrt, erobert in seinem Schatten sein kleiner Cousin, der Schakal, neue Gebiete von Österreich bis Dänemark. Am Silvestertag hat nun eine Spaziergängerin ein Tier in einem Wald bei Canach beobachtet, auf das die Beschreibung eines Goldschakals zutrifft. Es könnte die erste Beobachtung dieser Tierart in Luxemburg gewesen sein.

Bei leichtem Schneefall wanderte Katherina Trauthwein am frühen Silvestermorgen auf einem Weg, der den Golfclub Canach vom angrenzenden Wald trennt, als sich die ungewöhnliche Begegnung ereignete ...