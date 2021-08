Der Eisenbahntunnel Hutbierg soll aus Sicherheitsgründen verschwinden, die Gemeinde Rümelingen wehrt sich.

Naturschutz versus Sicherheit

Streit um Grubentunnel

Der Anschluss im Jahre 1862 an das luxemburgische Eisenbahnnetz ermöglichte es der Grubenortschaft Rümelingen im äußersten Südzipfel des Landes, sich voll zu entfalten. Für die Erzausbeutung in der Grube „bei den Metzen“ im Langengrund, am Ende der Ortschaft in Richtung Esch/Alzette, war ein weiterer Eisenbahnanschluss ein sehnliches Anliegen. Dieser Wunsch erfüllte sich 1884, als die Eisenbahnlinie Tetingen-Rümelingen/Langengrund gebaut wurde.

Die Arbeiten bedingten einen Tunnelbau, welcher über 101 Meter unter dem Hutbierg hindurchführte. Als 1964 die Förderung von Eisenerz im Arbed-Grubenbetrieb Laangegronn vollständig eingestellt wurde, sah es einen Augenblick so aus, als habe dieser Eisenbahn-Seitenarm keine Daseinsberechtigung mehr.

Doch 1977 siedelte sich das Klinkerwerk Intermoselle im sogenannten Hesengerlach an und der fast in Vergessenheit geratene Schienenstrang Tetingen-Langengrund erlebte einen neuen Aufschwung. 1980 wurde die eingleisige Strecke sogar elektrifiziert, um den gebrannten Klinker unter besseren Bedingungen ins nahe gelegene Zementwerk zu transportieren. Soweit zur historischen Vorgeschichte.

Abschaffung der Eisenbahnübergänge

Neuerdings beabsichtigt die nationale Eisenbahngesellschaft CFL nun aber, nach und nach die beschrankten Eisenbahnübergänge abzuschaffen. Im Kayltal sind die Bahnübergänge PN 106 in der Rue de la Fontaine am Rümelinger Friedhof, jedoch auf Tetinger Territorium, und PN 106a in der Rue du Cimetière in Rümelingen hiervon betroffen.

Anlässlich der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Henri Haine (LSAP) die anwesenden Räte über das CFL-Projekt in der Ortschaft. So ist vorgesehen, die Eisenbahnbrücke, die über die Rue Partengrund führt, komplett zu erneuern. Bei derselben Gelegenheit soll der 1884 gebaute Tunnel unter dem Hutbierg dann auch verschwinden. Der Bürgermeister erwähnte Sicherheitsgründe für Elektroloks.

Henri Haine sprach sich kategorisch gegen die Abschaffung des beschrankten Bahnübergangs PN 106a in der Rue du Cimetière aus. Der Schöffenrat beabsichtigt denn auch eine öffentliche Bürgerversammlung zu diesem Thema einzuberufen. Seitens der Gemeinderatsmitglieder stand besonders der Eingriff in die Natur im Mittelpunkt der Stellungnahme. Ein Öffnen des Tunnels bringe ein massives Abholzen von Bäumen und Sträuchern mit sich. Auch wurde die Frage über die Kompensierung aufgeworfen.

Sicherheit genießt oberste Priorität

Aus einer offiziellen Stellungnahme der Eisenbahngesellschaft geht hervor, dass die Sicherheit für die CFL eine wichtige Rolle spielt und höchste Priorität genießt. Daher komme auch die Absicht, die beiden Bahnübergänge abzuschaffen. Eine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben und eine Lösung soll gemeinsam mit den politischen Verantwortlichen der beiden Kayltal-Gemeinden gefunden werden.

Der vorerwähnte Eisenbahntunnel ist mittlerweile 140 Jahre alt und benötigt demnächst umfassende Instandsetzungsarbeiten. Ein zu kleiner Querschnitt, sowohl in der Höhe als auch in der Breite, ermöglicht es nicht, diese Arbeiten auszuführen und zugleich den vorgeschriebenen Sicherheitsraum längs der Gleise einzuhalten. Hinzu kommt noch, dass das Lichtraumprofil für Elektrozüge nicht gewahrt wird und demnach auf dieser Strecke nur Dieselloks eingesetzt werden könnten. Folglich müsse der Eisenbahntunnel Hutbierg abgetragen werden. Mit Blick auf den Umweltschutz haben die CFL die nötigen Genehmigungen inklusive Kompensationsmaßnahmen angefragt.

