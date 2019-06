Der "Dag vun der Natur" lockte wieder zahlreiche Besucher in den Ellergronn. Der LW-Fotograf war mit seiner Kamera dabei.

Naturbegeisterung im Ellergronn

(LW) - Am Sonntag bot sich rund um das Naturerkundungszentrum Ellergronn die Gelegenheit, einen Tag in der Natur zu verbringen. Der Dag an der Natur fand bereits zum 15. Mal statt und zog auch diesmal wieder viele Familien, Naturbegeisterte oder Freunde der Industriekultur in das ehemalige Abbaugebiet des Kazebierg.



Bei mehr als 50 Ateliers und vielen Vorführungen mit Arbeitspferden und Maschinen war für jeden Naturfreund etwas dabei. Angeboten wurden auch geführte Wanderungen, Fahrten im Pferdewagen und die Erzählungen des Grénge Mann. Der zog Groß und Klein mit seinen Legenden, Mythen und Erzählungen von Mysterien der Natur in seinen Bann.

