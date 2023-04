Wegen Bauarbeiten wird die Nationalstraße N6 in Capellen vom 3. bis zum 14. April gesperrt. Umleitungen führen über den CR103 und den CR109.

Capellen

Teilstück der N6 ab Montag für knapp zwei Wochen gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die Nationalstraße N6 in Capellen vom 3. bis zum 14. April gesperrt. Umleitungen führen über den CR103 und den CR109.

(lm) - Ab Montag ist die Nationalstraße N6 in Capellen nicht befahrbar. Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Strecke für knapp zwei Wochen gesperrt. Vom 3. bis zum 14. April müssen Fahrer der Strecke demach den Umleitungen folgen. Außerdem werden in der Rue du Kiem Arbeiten durchgeführt, wie die Straßenbauverwaltung weiter mitteilt.

Die Umleitung führt über den CR103 und den CR109.

Die Sperrung dauert vom 3. bis zum 14. April. Foto: Administration des ponts et chaussées

Während des folgenden Wochenendes, am 15. und 16. April, werden die Arbeiten in Bartringen fortgesetzt, das ab der Kreuzung beim Wasserturm bis zum Kreisverkehr. Die Strecke ist vom 15. April um 19 Uhr bis zum 16. April um Mitternacht in beide Richtungen gesperrt.

Da die Baustelle bereits um 15 Uhr beginnt, wird auch am Nachmittag schon mit Behinderungen gerechnet, wie die Straßenbauverwaltung informiert. Auch die N34 wird während der obengenannten Zeitspanne nicht befahrbar sein. Fahrer, die die Domaine des Ormilles passieren, sind nur am Sonntag von den Arbeiten betroffen. Dieser Bereich wird von 6 bis 11 Uhr gesperrt. Der Zugang zu den Geschäften wird jedoch während der Öffnungszeiten gewährleistet.

Die Umleitung führt in diesem Fall über den CR181 und den CR101.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.