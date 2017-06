(dho) - Die Nachfrage für die Teilnahme an der zivilen Zeremonie in der Philharmonie am Nationalfeiertag ist groß. Kaum hatte die Regierung am Mittwoch verkündet, dass nun die Plätze für zivile Personen reserviert werden könnten, da waren sie auch schon nach mehreren Stunden ausgebucht.



Versucht man sich über die Hotline über freie Plätze zu informieren, weist ein Stimme darauf hin, dass bereits alle Plätze vergeben seien. Die Regierung bedanke sich für das Interesse.



Insgesamt etwa 1.100 Personen werden an dem Festakt teilnehmen. Darunter auch die großherzogliche Familie, die Regierung, Abgeordnete, sowie Mitglieder des Staatsrats, der Justiz und des hauptstädtischen Gemeinderats. 200 Plätze waren dieses Jahr für zivile Personen geblieben.



Auf dem Programm stehen Reden des Großherzogs, des Parlamentspräsidenten und des Staatsministers. Darüber hinaus werden auch verdienstvolle Bürger geehrt.