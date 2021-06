So denken Neo-Luxemburger über ihre Wahlheimat

Vier zugewanderte Menschen erzählen, warum sie Luxemburger werden wollten – und wie sie ihr Leben zwischen zwei Identitäten wahrnehmen.

Antoni, 67, ist seit Juni 2020 Luxemburger. Foto: Sibila Lind

Antoni Montserrat

"Das erste Mal, dass ich meinen Fuß auf Luxemburger Boden setzte, war im Jahr 1985. Hier sesshaft geworden bin ich aber erst im Jahr 1988. Ich habe 30 Jahre lang für die EU-Kommission gearbeitet und bin jetzt Vizepräsident des Comité National Maladies Rares. Ich bin schon seit 33 Jahren hier, aber erst vergangenes Jahr habe ich die luxemburgische Staatsbürgerschaft erhalten.

Ich habe lange darüber nachgedacht, die doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen, aber es gab immer eine Einschränkung, die mich daran hinderte, dies früher zu erledigen. Als Angestellter einer europäischen Institution mit katalanischer Abstammung lief ich Gefahr, meine Auslandszulage zu verlieren. Ich mag Luxemburg, aber nicht so sehr, dass ich auf 16 Prozent meines Gehalts verzichte. Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, stellt sich die Frage nicht mehr."

„Als ich aufgehört habe zu arbeiten, habe ich den Prozess zur Erlangung der Staatsbürgerschaft begonnen, weil ich das wollte und weil ich mich als Teil dieser Gesellschaft fühle. Ich fühle mich als Luxemburger. Und ich kann sagen, dass ich diese Gesellschaft bewundere - ihre Fähigkeit, in einem Land zu leben, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung Ausländer sind. Ich denke, es herrscht gegenseitiger Respekt, obwohl es viele Sachen noch zu klären gibt, etwa im Wahlrecht. Der Vorteil der doppelten Staatsbürgerschaft ist, dass ich in beiden Ländern wählen kann.

Wenn ich meine Nationalität hätte aufgeben müssen, hätte ich das getan. Das hätte ja nicht bedeutet, dass ich meine Wurzeln verlieren würde. Man muss sich nur bewusst machen, in welcher Sprache man denkt. In meinem Fall ist das Katalanisch. Wichtig ist auch, wo meine Familie ist - in meinem Fall in Barcelona. Ein Stück Papier ist wichtig, aber das ist nicht alles. Und wenn man mich fragt: „Fühlen Sie sich mehr als Luxemburger oder als Katalane?“, antworte ich mit einer Gegenfrage: „Wen lieben Sie mehr, Ihren Vater oder Ihre Mutter? Und die Antwort ist, wie bei allen Kindern: beide.“

Cíntia, 37, ist seit Mai 2021 luxemburgische Staatsbürgerin. Auch die Pässe ihrer beiden Kinder, 7 und 4 Jahre alt, tragen den Löwen als Emblem. Foto: Sibila Lind

Cíntia Ertel Silva

„Ich lebte mit meinem Ehemann in Brasilien. Eines Tages beschloss er, seine Idee einer Start-up-Gründung in Europa voranzutreiben. So kamen wir 2012 nach Luxemburg. Nach einem Jahr begann ich als Psychologin zu arbeiten, dann als Forscherin. Jetzt arbeite ich in einer Maison relais. Die Jobsuche ist jedoch schwierig. Ich wurde mehrmals abgewiesen, nicht so sehr wegen der Sprache, sondern weil ich keine europäische Staatsbürgerschaft hatte.

Also habe ich letzten Sommer angefangen, mit meiner 14-jährigen Nachbarin Luxemburgisch zu lernen. Zuerst war es eine Verpflichtung, dann wurde es immer mehr zum Vergnügen. Im selben Jahr habe ich die Prüfungen bestanden und dieses Jahr habe ich die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten. Es ist seltsam, aber nach neun Jahren fühle ich mich immer noch nicht als Luxemburgerin. Ich empfinde es als Leistung, die mir in kleinen Dingen helfen wird, die aber eher symbolischer Natur sind. Zum Beispiel, wenn ich eine Reise mache.“

„Am Flughafen musste ich mich immer getrennt von meinem Mann und meinen Kindern einreihen. Sie gehen in die eine Warteschlange und ich in die andere, weil ich keine Europäerin bin. Wenn wir unsere Reisepässe zeigen, verstecke ich meinen immer unteren den anderen. Ich hatte bereits mehrere Situationen, in denen ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich Immigrantin bin. Mit dem luxemburgischen Pass wird mir das, denke ich, nicht mehr passieren. Meine Kinder sehe ich mittlerweile als Luxemburger an. Vor allem, wenn ich sie akzentfrei mit ihren Freunden in der Maison relais reden höre. Wenn ich mit den Kindern in der Maison relais Luxemburgisch spreche, dann korrigieren sie mich, aber letztlich hilft es mir, mich als Teil zu fühlen, vielleicht nicht des Landes, aber dieser Gruppe der Luxemburger.

Meine Integration in Luxemburg verlief über das Brasilien, das hier existiert. Weil ich Brasilien wirklich vermisse. Ich mache Capoeira, ich spiele Percussion und ich höre brasilianische Musik, während ich laufe und das ist mein Vitamin D. Ein Teil von mir ist luxemburgisch, aber ich habe meine Wurzeln nicht vergessen. Und ein bisschen Brasilien hier zu haben, hilft mir, es zu genießen, hier zu sein. Heute fühle ich, dass Luxemburg der Ort ist, an dem ich bleiben werde.“

Christian, 42, erhielt im Mai 2021 die luxemburgische Staatsbürgerschaft. Foto: Sibila Lind

Christian Ekandi

„Ich bin als Sans-Papiers in Luxemburg angekommen. Dass ich jetzt luxemburgischer Staatsbürger bin, ist fantastisch. Aber ich habe immer gesagt, dass ich nicht zum Schlafen hergekommen bin. Im Jahr 2014 verließ ich Kamerun aus politischen Gründen und kam nach Luxemburg. Ein Jahr später erhielt ich den Status eines politischen Flüchtlings. Am Anfang war es schwierig. Plötzlich war ich allein. Ich hatte einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften, aber hier wurde mir nur das Äquivalent eines Bachelor-Abschlusses anerkannt.

Nach einem zehnmonatigen Kurs konnte ich mit der Arbeitssuche beginnen. Was nicht einfach ist, wenn man aus einem Dritte-Welt-Land kommt. Bei den Interviews waren mindestens drei Personen anwesend. Man muss zeigen, dass man mehr drauf hat als die anderen. Da ich aber gute Sprachkenntnisse hatte, fing ich an, als Verwaltungsassistent in einem Unternehmen zu arbeiten. Dann habe ich als Empfangschef bei der Europäischen Investitionsbank gearbeitet. Sobald ich konnte, habe ich angefangen, Luxemburgisch zu lernen. Wenn man in ein Land kommt, das einen willkommen heißt, möchte man auch etwas zurückgeben.“

„Nach fünf Jahren Aufenthalt stellte ich den Antrag auf Einbürgerung. Ich habe den Sprachtest gemacht – und bin durchgefallen. Beim zweiten Mal habe ich dann bestanden. Es ist nicht einfach, Luxemburgisch zu sprechen. Die einzigen Leute, mit denen ich das machen kann, sind meine Kollegen aus dem Sprachkurs. Ansonsten habe ich nur wenige Freunde, die die Sprache sprechen. Ich habe schließlich mit meiner Nachbarin geübt.

Am Anfang, als ich in ihr Café ging, musterten mich die Stammgäste, darunter viele Bauern aus der Gegend, von Kopf bis Fuß. Und keiner von ihnen wollte mit mir reden. Bis meine Nachbarin eines Tages sagte: 'Dat ass mäin Noper.' Von da an fingen sie an, mit mir zu reden. Und so habe ich mich in diesem Land integriert, mich an seine Kultur angepasst und die Sprache gelernt. Kamerun fließt durch meine Adern, aber hier baue ich mir ein 'Zuhause' auf und möchte mich einbringen. Mein nächstes Projekt ist die Aufnahme in den öffentlichen Dienst. Ich habe bereits eine Bewerbung an die Polizei geschickt, jetzt muss ich abwarten.“

Der Einbürgerungsantrag von Zsofia, 61, wurde im Mai 2020 genehmigt. Foto: Sibila Lind

Zsofia Molnar

„Ich kam vor elf Jahren nach Luxemburg. Ich erhielt einen Sechsmonatsvertrag beim Europäischen Parlament. Und seitdem bin ich hier. Ich habe in verschiedenen Institutionen gearbeitet. Meine jüngste Tochter, sie ist 15 Jahre alt, kam mit mir mit. Sie ging aber schließlich zurück nach Ungarn. Nach sieben Jahren Aufenthalt begann ich, Luxemburgisch zu lernen, um die doppelte Staatsbürgerschaft zu erhalten. Obwohl ich mehrere Sprachen beherrsche, finde ich die Aussprache des Luxemburgischen schwierig. Aber jetzt weiß ich, wie man 'Gromperekichelcher' und 'Kaweechelchen' sagt.

Obwohl ich nicht von hier bin, habe ich mich in diesem Land nie als Fremde gefühlt. Ich fühle mich als Teil dieses riesigen multikulturellen Umfelds in Luxemburg. Und ich liebe das. Wenn ich einen Brief vom Biergercenter erhalte, ist er in fünf Sprachen geschrieben. Und das finde ich unglaublich. Im Oktober 2019 habe ich die Staatsbürgerschaft beantragt und sie während der Pandemie verliehen bekommen. Ich möchte Teil des Landes sein und ich möchte das Wahlrecht haben.“



„Ich weiß nicht, ob ich für immer hier bleiben werde, wegen der Immobilienpreise. Wenn ich einmal in Rente bin, kann ich es mir nicht leisten, hier zu bleiben. Aber ich lebe gerne hier, es ist sauber und organisiert und ich wurde willkommen geheißen.

Bevor ich nach Luxemburg kam, habe ich in mehreren europäischen Ländern gelebt. Und das hat mich zu einem ziemlich internationalen Menschen gemacht. Und die Tatsache, dass ich eine doppelte Staatsbürgerschaft habe, stellt für mich kein Identitätsproblem dar. Denn ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich mehr zu einem Land oder weniger zu einem anderen gehöre. Ich fühle mich mehr europäisch. Und so möchte ich mich auch weiterhin fühlen.“

Seit dem Referendum 2015 ist die Zahl der jährlichen Einbürgerungsanträge in Luxemburg regelrecht explodiert. Bei der Volksbefragung hatten 80 Prozent der stimmberechtigten Luxemburger die Einführung des Ausländerwahlrechts abgelehnt. In der Folge wurde der Zugang zur Staatsbürgerschaft durch eine Gesetzesreform erleichtert.

Bis 2015 bewarben sich jedes Jahr ungefähr 5.000 Personen um die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Danach stiegen die Zahlen sprunghaft an, bis sie 2018 einen vorläufigen Höchststand von 12.000 erreichten (siehe Grafik). Der Anstieg bei den Einbürgerungen erklärt sich vor allem durch die neuen Regeln bei der Wiedereinbürgerung. Dadurch konnten direkte Nachfahren von Luxemburgern, die am 1. Januar 1900 die luxemburgische Staatsangehörigkeit besessen haben, Zugang zur Nationalität erhalten. 2018 wurden über dieses Verfahren 5.070 Personen zu Luxemburgern. 2020 bekamen insgesamt 9.387 Personen den Pass mit dem Löwen überreicht.

Fast jeder zweite Neu-Luxemburger (46 Prozent) erwarb die Staatsbürgerschaft auf Grundlage von Artikel 89 des Gesetzes über die doppelte Staatsbürgerschaft. Fast jeder Fünfte (17 Prozent) erhielt die Nationalität, weil er oder sie seit mindestens 20 Jahren im Land lebt oder vor dem 1. Juli 2014 im Großherzogtum geboren wurde. Die Zahl der Eingebürgerten, die seit mehr als fünf Jahren im Land leben und die sprachlichen und kulturellen Voraussetzungen erfüllen, macht nur neun Prozent aus.

Im Jahr 2020 kamen die Anträge auf Einbürgerung vor allem von französischen (29 Prozent), brasilianischen (23 Prozent) und belgischen (13 Prozent) Staatsangehörigen, wie aus den Daten des Justizministeriums hervorgeht. Insgesamt 9.400 Bürger aus 120 verschiedenen Ländern, darunter zum Beispiel ein Tansanier und zwei Usbeken, durften sich über eine Bewilligung ihres Ansuchens freuen.

Übersetzung: Jörg Tschürtz

