Die Militärparade an Nationalfeiertag findet dieses Jahr nicht in der Avenue de la liberté statt. Grund ist die Tram-Baustelle. Als alternativer Standort wurde Kirchberg ausgewählt.

Nationalfeiertag: Militärparade muss weichen

Wegen der Tram-Baustelle findet die Militärparade dieses Jahr nicht wie gewöhnlich in der Avenue de la liberté, sondern in der Avenue J.-F.Kennedy in Kirchberg statt. Das teilte die Pressesprecherin der Armee mit.

(mig) - Wegen der Tram-Baustelle kann die traditionelle Militärparade an Nationalfeiertag nicht wie gewöhnlich in der hauptstädtischen Avenue de la liberté stattfinden. Am Donnerstag teilte die Pressestelle der Armee auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" mit, dass man dieses Jahr auf die Avenue J.-F. Kennedy in Kirchberg und die Place de l'Europe ausweichen wird.

Die Organisation für die Standortverlagerung läuft auf Hochtouren. Die Tribüne wird voraussichtlich auf Höhe der Coque errichtet. Die Parade verläuft in Richtung Place de l'Europe, wo dann auch das Armeefest stattfindet. Auf der gesamten Strecke wird die Avenue in beide Richtungen gesperrt sein.

Ob die Militärparade später wieder in die Avenue de la liberté zurückverlagert wird, sei noch nicht entschieden, hieß es seitens der Pressestelle. Dagegen spricht der Platzverlust durch die Tramstrecke. "Busverbindungen kann man umleiten, Tramverbindungen nicht", so die Pressesprecherin.