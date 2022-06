Für den Nationalfeiertag gibt es 2022 wieder ein Programm wie vor der Pandemie.

Am Vorabend des 23. Juni

Nationalfeiertag kommt wieder mit Feuerwerk

Nach einer mehrjährigen Unterbrechung wird es in diesem Jahr wieder ein offizielles Feuerwerk am Vorabend des Nationalfeiertags geben. Die großherzogliche Familie wird indes zuvor Lellingen und Esch/Alzette besuchen. Die Festivitäten sind wie gewohnt strikt durchgetaktet.

Am Mittwoch, dem 22. Juni

Die Feiern zum Nationalfeiertag beginnen traditionsgemäß am Vorabend um 16 Uhr mit der feierlichen Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast. Das großherzogliche Paar wird von 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr zu Besuch in Lellingen in der Gemeinde Kiischpelt sein. Das erbgroßherzogliche Paar wird indes die Stadt Esch/Alzette von 17 Uhr bis 19 Uhr besuchen.

Um 21.20 Uhr fällt dann am Boulevard Roosevelt der Startschuss für den Fackelzug der Vereine aus der Hauptstadt. Dazu gehört auch die Aubade der Militärmusik in Anwesenheit von Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, Prinz Louis, Prinzessin Alexandra und Prinz Gabriel.

Um 23 Uhr wird erstmals seit 2019 wieder ein Feuerwerk vom Pont Adolphe abgefeuert.





Am Donnerstag, dem 23. Juni

Die offizielle Zeremonie in der Philharmonie in Anwesenheit von Prinzessin Alexandra und Prinz Gabriel, sowie Abgeordneten, Regierungsmitgliedern, Mitgliedern des Staatsrats, der Justiz, des Gemeinderats der Stadt Luxemburg und des in Luxemburg akkreditierten diplomatischen Korps beginnt um 10 Uhr.

Um 11 Uhr werden 21 Kanonenschüsse von Fetschenhaff abgefeuert. Um 11.30 Uhr folgt die Militärparade in der Avenue de la Liberté, die vom Großherzog und dem Erbgroßherzog abgenommen wird. Die Großherzogin und die Erbgroßherzogin sind auf der Ehrentribüne präsent.

Der Te Deum in der Kathedrale beginnt um 16.30 Uhr in Anwesenheit des Großherzogs und der Großherzogin, des Erbgroßherzogs und der Erbgroßherzogin sowie Prinz Louis, Prinzessin Alexandra und Prinz Gabriel.

