Nationalfeiertag in der Philharmonie: Anmeldung am Dienstagmorgen

Wer an der offiziellen Zeremonie zum Nationalfeiertag in der Philharmonie teilnehmen möchte, der kann sich am Dienstagmorgen ab 9 Uhr anmelden.

(str) - Die Plätze sind begrenzt und üblicherweise schnell vergeben: Am Dienstag können sich interessierte Bürger für die Teilnahme an der offiziellen Zeremonie zum Nationalfeiertag in der Philharmonie anmelden. Diese findet am 23. Juni um 10 Uhr statt.

Zivile Feier in der Philharmonie In der Philharmonie standen die Reden von Premier Xavier Bettel, Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo und Großherzog Henri sowie die Ehrung verdienstvoller Bürger im Mittelpunkt.

Bei der Feier zum Geburtstag von Großherzog Henri, nehmen neben Mitgliedern der Großherzoglichen Familie, den Abgeordneten, den Regierungsmitgliedern, den Mitgliedern des Staatsrats, der Justiz, des hauptstädtischen Gemeinderats auch das ausländische Diplomatiekorps in Luxemburg teil.

Auf Einladung der Regierung können sich Bürger für die Teilnahme bewerben, teilte der staatliche Pressedienst am Sonntag mit. Pro Person werden nur zwei Einladungskarten vergeben. Die Anmeldungen werden der Reihenfolge der Bewerbungen nach angenommen.

Die Einschreibungen erfolgen am Dienstagmorgen ab 9 Uhr über die Regierungswebseite: www.gouvernement.lu.