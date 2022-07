Am Montag ertönen die Sirenen und es werden Test-Nachrichten verschickt.

Warnstrategie

Nationales Warnsystem wird weiter getestet

(TJ) - Am Montag testet die Regierung einmal mehr das System, das im Fall von Naturkatastrophen und sonstigen schweren Vorfällen die Bevölkerung warnen soll. Wie gewohnt werden am 1. August (Erster Montag des Monats) um Punkt 12 Uhr Mittags die Sirenen landesweit ertönen. Daneben wird allen Nutzern der GouvAlert-App eine Testbotschaft geschickt.

Weiterhin wird auf dem Gebiet der Gemeinden Differdingen, Petingen, Käerjeng und Sassenheim flächendeckend eine Warn-SMS an alle Handy versandt. Diese enthält folgenden Text: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT"

Fünf Sirenen blieben bei Probealarm stumm Am 4. Juli gab es in Luxemburg einen Probealarm des nationalen Warndienstes. Doch in der Hauptstadt lief nicht alles nach Plan.

Via verschiedene Kanäle will das Innenministerium ein zuverlässiges Warnsystem für den Fall der Fälle aufbauen - dazu gehören auch periodische Tests. In diesem Sinn wird die Bevölkerung auch aufgerufen, Feedback und Beobachtungen an folgende Email einzusenden: lu-alert@mi.etat.lu.

