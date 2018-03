Nationales Stadion: Witterung macht Bauarbeitern zu schaffen

Anderthalb Jahre soll es noch dauern, bis das neue nationale Stadion fertiggestellt sein wird. Die Arbeiten sind etwas in Verzug geraten. Die ersten Konturen der Sportstätte sind aber bereits zu erkennen.

87 Jahre sind es her, dass das Fußballstadion an der Route d'Arlon in Luxemburg eingeweiht wurde. Dies war im Jahr 1931. Im Oktober 2019 wird den Verantwortlichen der Fußball- und der Rugbyföderation sowie einigen Politikern ebenfalls eine solche Ehre zuteil werden, denn dann werden sie das Bändchen am Nachfolger, am neuen nationalen Stadion zwischen Cloche d'Or und Kockelscheuer, durchtrennen – so der Plan.



Aufgrund des anhaltenden Regens und tiefer Minustemperaturen konnte in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch nicht wie geplant gearbeitet werden ...