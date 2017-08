(nas) - Im Oktober 2019 sollen die ersten Bälle im neuen nationalen Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer rollen. Bis dato kaum vorstellbar. Denn dort, wo sich schon in zwei Jahren alles um das runde bzw. ovale Leder drehen soll, sieht es noch lange nicht nach einem perfekten englischen Rasen aus – sondern eher nach einer ruhig anlaufenden Großbaustelle.



Große Rohre und schwere Pfeiler warten darauf, verlegt bzw. gesetzt zu werden. Im Hintergrund dreht ein Bagger seine Runden. Davor sind zwei weitere Maschinen im Einsatz. Dabei würde man bei der Umsetzung eines Projektes mit einem solchem Umfang deutlich mehr Betrieb erwarten. Zumal der nationale Fußballverband (FLF) am 26. Juli auf seiner Facebook-Seite angekündigt hatte, dass die Bauarbeiten des neuen Stadions nach dem Kollektivurlaub im Baugewerbe am 21. August – also am Montag – aufgenommen werden sollten.

Seit Beginn der Bauphase im Februar bis vor dem Kollektivurlaub standen auf dem vorgesehenen Grundstück ausschließlich die Vorarbeiten für den Stadionbau im Fokus. In diesem Zusammenhang wurde auch der „Chemin repris“, der aus Richtung Kockelscheuer nach Cloche d’Or führt, umgeleitet, um den Weg zur Baustelle frei zu machen.



Handelte es sich dabei bis dato lediglich um kleine Veränderungen, wird sich das Bild mit dem Auftakt der nächsten Bauphase nun mehr und mehr verändern. Über die nächsten Etappen bei der Realisierung des Projektes war jedoch diese Woche bei der Stadt Luxemburg nichts in Erfahrung zu bringen.



Die Vorarbeiten für den Stadionbau wurden bereits geleistet.

Foto: Lex Kleren

Ein Rückblick auf die Vorgeschichte dieses Projektes:



Nach langem Hin und Her, wobei verschiedene Standorte für das neue Stadion zur Diskussion standen, wird im Februar 2014 ein Areal am Ende von Cloche d’Or in Kockelscheuer als Standort für das neue Stadion präsentiert.



Nach der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs Mitte Juni 2014 werden die deutsche Gruppe „Gerkan, Marg & Partner“ (GMP) und das Luxemburger Architektenbüro „Beng“ zurückbehalten. Bis April 2015 muss der Masterplan ausgearbeitet werden. Zeitgleich arbeiten die Stadt Luxemburg, der Staat und die FLF an der Bauplanung. Im Juli werden das Vorprojekt und der Kostenvoranschlag – 58,16 Millionen Euro – präsentiert. Im Dezember verabschiedet der Gemeinderat eine PAG-Abänderung betreffend mehrere Grundstücke, die sich südlich der Autobahn A6, an der Kreuzung Route d'Esch/Route de Bettembourg, befinden.

Im Juli 2016 werden einige Änderungen in den Plänen bekannt gegeben. Statt eines normalen Rasens erhält das Stadion u. a. einen Hybridrasen und es werden Kameras, Abtrennungen sowie ein elektronisches Schließsystem installiert. Die daraus entstandenen Mehrkosten würden bei der Tiefgarage eingespart. An einer Erhöhung der Ausgaben kommt man dennoch nicht vorbei. Schließlich wird mit einem Kostenaufwand von 60,3 Millionen Euro gerechnet – ein Drittel davon bezahlt die Stadt Luxemburg, den Rest der Staat. Auftakt der Vorarbeiten war übrigens im Februar diesen Jahres.

Hin zum öffentlichen Transport



In puncto Parkplätze setzen die Verantwortlichen vor allem auf den öffentlichen Transport – vorerst per Bus und voraussichtlich ab 2021 mit der Tram. Zwischen Cloche d’Or und Kockelscheuer ist darüber hinaus ein „Park & Ride“-Parkplatz mit 1 981 Stellplätzen geplant. Vor dem Stadion selbst werden 200 Stellplätze angelegt. Es ist ein Thema, das jedoch immer wieder auf Kritik stößt. Zumal die Zahl der Sitzplätze für Zuschauer bei 9 385 liegt. Wie sich die Situation schließlich entwickelt, wird mit Sicherheit beim ersten Großereignis im Stadion erkennbar.