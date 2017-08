(gs) - Wer rastet, der rostet. Und wer will das schon? Die vielen Teilnehmer, die sich am Dienstag zum 36. nationalen Wandertag in Beckerich eingefunden hatten, sicherlich nicht. Motiviert bis in die Zehenspitzen ließen sie sich auch von Wind und sehr nassem Wetter nicht davon abhalten, die Strecken zwischen fünf und 21 Kilometer in Angriff zu nehmen.



Und auch die jüngeren „Wandervögel“ kamen beim Yuppi- und Butze-Walk auf ihre Kosten. Wer danach noch Energie hatte, konnte sich auf einer Hüpfburg austoben oder – weniger anstrengend – beim „Facepainting“ anmalen lassen.



Freunde des gepflegten Fußmarsches sollten sich übrigens den 1. August 2018 rot im Kalender anstreichen. Dann lädt die Wanderföderation FLMP zu einem ganz besonderen Event: Unter dem Motto „All you can walk in 24 hours“ stehen vier Wanderschleifen in und um Luxemburg-Stadt auf dem Programm. Ende dieses Monats startet die Einschreibung.



Mehr Infos auf www.flmp.lu