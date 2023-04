Der Regierungsrat befasst sich mit Zigaretten, der Ukraine und dem Europäischen Semester

Aus dem Regierungsrat

Nationaler Plan zum Kampf gegen das Rauchen: Tabak wird teurer

Der Regierungsrat befasst sich mit Zigaretten, der Ukraine und dem Europäischen Semester

(wel/C.) - Das Päckchen Zigaretten und ein 50 Gramm-Paket loser Tabak zum Drehen von Zigaretten sollen 20 Cent teurer werden: Am Freitag billigte der Ministerrat den Plan zum Kampf gegen das Rauchen sowie eine Verordnung zur Erhöhung der Akzisen auf Tabak. Des Weiteren sollen zum Schutz junger Menschen neutrale Zigarettenpäckchen verboten werden.

Luxemburg wird sich an den Untersuchungen des Internationalen Strafgerichtshofs von Verbrechen in der Ukraine beteiligen. Einverstanden zeigte sich die Regierung auch mit dem Nationalen Reformplan sowie mit dem Stabilitäts- und Wachstumsprogramm im Rahmen des Europäischen Semesters. Am kommenden Dienstag wird er im Parlament vorgestellt und ab Mittwoch debattiert.

