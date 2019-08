Das Nationalbibliothek öffnet am 1. Oktober ihre Türen in Kirchberg. Der aktuelle Standort im Stadtzentrum ist bis zum 6. September zugänglich - aber mit Einschränkungen.

Nationalbibliothek: Der Countdown läuft

Die Arbeiten am Gebäude der neuen Nationalbibliothek (BNL) in Kirchberg sind abgeschlossen, die Dokumente bereits vor Ort. Doch nun steht der Wechsel vom aktuellen Standort am Boulevard Roosevelt an die Avenue John F. Kennedy bevor. In wenigen Wochen, am Freitag, dem 6. September, wird der derzeitige Standort der Nationalbibliothek endgültig geschlossen.



Nach einer Vorbereitungsphase wird der Neubau, der nach den Plänen des Architektenbüros Bolles + Wilson aus Münster (D) gestaltet wurde, in Kirchberg seine Türen am Dienstag, dem 1. Oktober öffnen.



Auf einer Fläche von 24.000 Quadratmetern befinden sich dort im Eingangsfoyer unter anderem ein 15 Meter hohes Atrium, Konferenzsäle und ein Ausstellungsraum. Aus dem Erdgeschoss gelangt man über eine breite Treppe auf die zweite Etage, wo sich Bücher der Bereiche Kunst und Musik, Partituren sowie die Mediathek befinden.



Das neue Gebäude öffnet seine Türen am 1. Oktober um 14 Uhr. Foto: Chris Karaba

Das Highlight auf dieser Ebene bildet der elegant ausgestattete Raum mit den Raritäten, darunter Unikate und besonders wertvolle Werke. Im dritten Stockwerk, der den Hauptleseraum beherbergt, sind über 300.000 Bücher in den Regalen untergebracht.

Insgesamt verfügt die Nationalbibliothek über 1,8 Millionen Titel, darunter Bücher, CDs, Karten, Dokumente und Zeitschriften. die sich in der Vergangenheit auf sieben unterschiedlichen Standorte befanden.

Bücher bis zum letzten Tag ausleihen

Im Hinblick auf den Standortwechsel gilt es für die Kunden jedoch einiges zu beachten. So ist etwa der Empfangs- und Ausleihschalter von Dienstag, dem 3. September, bis einschließlich zum 6. September durchgehend von 10 bis 19 Uhr geöffnet.



Noch bis zum 6. September können Dokumente am aktuellen Standort am Boulevard Roosevelt ausgeliehen werden. Foto: Pierre Matgé

Reservierungen für Bücher werden über die Internetseite www.a-z.lu entgegengenommen. Diese werden dann aus dem Lager in Kirchberg entnommen und ins Stadtzentrum transportiert. In diesem Zusammenhang gelten diverse Einschränkungen: Bestellungen, die bis zum 1., 2. und 3. September jeweils bis Mitternacht eingegangen sind, können jeweils zwei Tage später, also am Dienstag, dem 3., 4. beziehungsweise 5. September, zwischen 10 und 19 Uhr abgeholt werden. Wer noch am letzten Öffnungstag Werke ausleihen möchte, muss diese bis zum Donnerstag, dem 5. September, um 12 Uhr bestellt haben.



Konnten während der Umzugsphase lediglich maximal fünf Bücher pro Person ausgeliehen werden, so wurde diese Zahl nun auf zehn erhöht. Was die internationale Fernleihe betrifft, werden die Bücherbestellungen nur noch bis kommenden Donnerstag angenommen, Artikel aus Fachzeitschriften hingegen ohne Einschränkungen.



Keine Rückgabe bis zum 1. Oktober

Im Allgemeinen aber können keine Leihgaben zwischen dem 6. September und dem 1. Oktober zurückgegeben werden. Die Kunden brauchen ihre Bücher aber auch nicht sofort am ersten Öffnungstag in Kirchberg abzugeben, sondern können diese bis zum 19. Oktober behalten.