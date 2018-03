In Petingen war der Süden des Landes am „Bretzelssonndeg” fest in der Hand der Jecken. Niederschlag blieb den "Fuesboken" dieses Jahr erspart - vom Konfettiregen mal abgesehen.

Narren schwingen das Karnevalszepter in Petingen

(LuWo) - Zur 63. Auflage der Kavalkade in Petingen durfte sich der Veranstalter Kagepe als regelrechter Glückspilz bezeichnen. Regnete es noch zur Mittagszeit, klarte der Himmel plötzlich auf und der letzte Faschingsumzug im Süden des Landes konnte unter günstigen Wetterbedingungen ablaufen. Bei freiem Eintritt lässt sich die Besucheranzahl nur schwer schätzen.

27 Auch in Petingen feierten die Narren ausgelassen. Foto: Matic Zorman

In der Route de Longwy und der Route de Luxembourg als Hauptdurchfahrtsaxen von Petingen, drängten sich die Zuschauer jedenfalls hinter den Sicherheitsabsperrungen. Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der Umzug in Bewegung. Wie in den Jahren vorher kamen die Teilnehmer aus Belgien, Deutschland und Luxemburg. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt vor den am Rathausplatz errichteten Ehrentribünen, wo vor allem die Fußgruppen ihr Können zeigten. Viel Applaus ernteten Majorettenaufmärsche und die meist aus Deutschland angereisten Fanfarenzüge mit ihren bunten historischen Kostümen.



Konfetti, Kamellen und eine Königin

Geschmackvoll hergerichtete Festwagen kamen ebenfalls gut beim Publikum an. Die Kinder hatten ihre helle Freude daran die von den Karnevalisten mit vollen Händen in die Menge geschleuderten Kamellen einzusammeln. Zwei Stunden lang zogen 1600 Jecken als Fußgruppen oder auf Festwagen an den Ehrengästen vorbei. Nach dem Umzug blies der Petinger Wind im Festzelt weiter. Mit Käpt'n Ändä und Matrous K1000 sowie Lisa und the Hüettes durften sich die Narren und Närrinnen noch ein letztes Mal so richtig austoben.

