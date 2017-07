(L.E.) - Ein in Luxemburg angemeldeter Helikopter einer Flugschule ist am Samstag offenbar auf dem Flugfeld von Nancy Essey abgestürzt. Das meldet die Zeitung "L'Est Républicain".

Einziger Insasse des Fluggerätes sei laut der Zeitung ein 65-jähriger Flugschüler aus Nancy gewesen. Er wurde leicht am Arm verletzt. Der Fluglehrer sei nicht an Bord gewesen, heißt es.



Der Helikopter vom Typ Robinson R44 sei bei dem Vorfall schwer beschädigt worden.