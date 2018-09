Namen, dazu die passende Adresse und Rufnummer. All diese Informationen finden sich im Telefonbuch wieder. Dies ist auch in Zeiten, in denen viel Wert auf den Datenschutz gelegt wird, der Fall.

Namen, Nummern, Adressen - und kein Problem mit dem Datenschutz

Sophie HERMES Namen, dazu die passende Adresse und Rufnummer. All diese Informationen finden sich im Telefonbuch wieder. Dies ist auch in Zeiten, in denen viel Wert auf den Datenschutz gelegt wird, der Fall.

Wie war noch mal die Hausnummer des Bekannten, die dazugehörige Postleitzahl oder die Rufnummer? In vielen Fällen reicht ein Blick ins Telefonbuch, um die passende Antwort zu finden. Vorausgesetzt, die betroffene Person ist dort eingetragen. Gerade erst sind die neuen Papierausgaben erschienen ...

