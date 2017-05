(SH) - Ein in Luxemburg immatrikulierter BMW war am Montagnachmittag in Osann-Monzel nahe Wittlich, etwa 40 Fahrminuten von der Grenze zu Luxemburg, in einen Unfall verwickelt.



Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt. Laut deutscher Polizei war die Kollision jedoch so heftig, dass der BMW noch 150 Meter weiter über die Fahrbahn rutschte. Das zweite Fahrzeug, ein Peugeot, landete in einem Feld.



Zwei Personen wurden bei dem Frontalzusammenstoß verletzt. Ob diese im BMW oder Peugeot saßen, ist nicht bekannt.





