(dho) - Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr aus Bettendorf zu einem Brand in Gilsdorf gerufen. Dort standen nahe eines Waldes 200 Rundballen in Flammen.

Da es nicht möglich war, die Ballen komplett zu löschen, ließ man sie kontrolliert abbrennen. Es konnte verhindert werden, dass das Feuer auf den naheliegenden Wald übergriff. Lediglich ein paar Bäume am Rand waren gesengt worden.



Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ermittelt. Es sei bisher nicht auszuschließen, dass es sich um Brandstiftung handle.



Das "Centre d'Incendie et de Secours Bettendorf" war mit drei Einsatzwagen vor Ort. Unterstützt wurden sie von den Kollegen aus Diekirch und der Polizei.