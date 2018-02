Bei kaltem, aber sonnigem Wetter zog es Sonntagnachmittag Tausende Freunde der fünften Jahreszeit zur Kinderkavalkade nach Kayl/Tetingen.

Närrisches Treiben in Kayl

Bei kaltem, aber sonnigem Wetter zog es Sonntagnachmittag Tausende Freunde der fünften Jahreszeit zur Kinderkavalkade nach Kayl/Tetingen.

(m.r.) - Das sonnige Wetter lockte zahlreiche Besucher zur 24. Auflage der Kinderkalvalkade in Kayl/Tetingen. Die Karnevalisten sorgten für eine hervorragende Stimmung unter den Tausenden von Zuschauern. Sowohl Groß als auch Klein waren von den Karnevalsgruppen begeistert und umringten den Fastnachtsumzug den ganzen Weg entlang. Dieser startete in der Rue Notre-Dame, zog durch die Grand-Rue und endete in der Rue du Faubourg. Unter den zahlreichen Gruppen waren 16 Fußgruppen, 16 Festwagen und fünf Musikgesellschaften.



