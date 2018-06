"Näid frësst Haus a Kanner"

Der ehemalige Bürgermeister von Simmern reagiert auf die Vorwürfe, er habe einen Prozess der Gemeinde gegen ihn unterbunden.

Der ehemalige Bürgermeister von Simmern, Marco Boly, reagierte am Sonntag auf die Vorwürfe, die am Donnerstag während der öffentlichen Gemeinderatssitzung an seine Adresse gerichtet worden waren. Während der Sitzung des Fusionsgemeinderates Habscht ging es um das PAP Atschent, nach dem am Ortseingang von Simmern neun Wohnungen entstehen sollen.



In besagter Sitzung hatte sich der Simmer Majorzvertreter Roger Frank über andere Projekte des Bauherrn Marco Boly erkundigt ...