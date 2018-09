Eine unerlaubte Fahrstunde endete bereits in der Nacht zum Donnerstag für einen jungen Mann und eine junge Frau auf der Treppe des Lycée Hubert Clement in Esch/Alzette.

Nächtlicher Schulbesuch ohne Führerschein

Für dieses junge Paar ist Autofahren wohl für eine Weile in weite Ferne gerückt.





Foto: Polizei

(str) - Eine unerlaubte Fahrstunde endete bereits in der Nacht zum Donnerstag für einen jungen Mann und eine junge Frau auf der Treppe des Lycée Hubert Clement in Esch/Alzette. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Fahrerin gegen drei Uhr den Wagen eines Bekannten von der Rue du Lycée zum Boulevard Patton gesteuert und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto schleuderte über den Bordstein und den Gehweg bis zum Eingangsbereich der Schule. Erst auf der Eingangstreppe kam der Golf schließlich zum Stehen.

Die Polizei stellte fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ihr Bekannter gab an, dass er der jungen Frau eine Fahrstunde geben wollte, als es zum Unfall kam. Da er sich noch als Fahranfänger in der Probezeit befindet, unter Alkoholeinfluss stand und selbst auch gefahren war, wurde ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle entzogen.



Die Staatsanwaltschaft ließ den Wagen beschlagnahmen. Beide erwartet ein Strafverfahren. Niemand wurde verletzt.