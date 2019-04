Ende Mai geht der Protestmarsch unter dem Namen "Global Strike For Future 2" in Luxemburg in seine zweite Runde.

Nächster "Fridays for Future"-Marsch angekündigt

Sarah CAMES

Am Freitag, den 24. Mai findet der zweite nationale "Fridays for Future" Marsch in Luxemburg statt. Dies kündigte die Organisation Youth For Climate Luxembourg am Donnerstag über ein Facebook-Event an.

Der nächste Protestmarsch wird unter dem Namen "Global Strike For Future 2" stattfinden und Teil einer globalen Protestreihe am gleichen Tag sein. Der Marsch wird um 12 Uhr mittags losgehen, nähere Details sind allerdings bisher noch nicht genannt worden.



Der erste "Fridays for Future'" Streik fand am 15. März statt. Rund 7.500 Luxemburger Schüler aus dem ganzen Land fanden sich bei der ersten Demonstration für stärkeren Klimaschutz in der Hauptstadt zusammen.