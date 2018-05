Nächste Ausfahrt Belval

In Zukunft wird die A4 bis ins Herz von Belval führen. Dafür wird über der N31, zwischen Esch und Beles, eine neue Autobahnbrücke gebaut. Mit Stahlträgern aus Differdingen.

Seit vergangener Woche müssen Autofahrer, die von Esch/Alzette nach Beles über die N31 wollen, eine kleine Umleitung in Kauf nehmen. Dies in Höhe der neuen Brücke, die in Zukunft Belval mit der A4 verbinden wird. Am 1. Mai musste die N31 dort gar gesperrt werden, dies nachdem ein Baustellenzelt wegen des starken Windes am Vorabend auf die Straße runter gefallen war.



Stahl aus Differdingen



Diese Brücke besteht aus 16 Reihen von Stahlträgern und ist insgesamt etwa 120 Meter lang, erklärt Projektleiter Marc Schilling von der Straßenbauverwaltung ...