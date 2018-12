Mehrere Monate zirkulierten Nacktfotos einer Minderjährigen, der Freundin eines Insassen, im Gefängnis. Der Empfänger der Bilder musste sich vor Gericht verantworten. Er riskiert drei zusätzliche Jahre Haft.

Nacktfotos im Gefängnis: Zusätzliche Haftstrafe gefordert

Mehrere Monate zirkulierten Nacktfotos einer Minderjährigen, der Freundin eines Insassen, im Gefängnis. Der Empfänger der Bilder musste sich nun vor Gericht verantworten. Er riskiert eine zusätzliche dreijährige Haftstrafe.

(SH) - Ein Gefangener lässt sich von seiner damals noch minderjährigen Freundin Nacktfotos schicken. Diese kommen in der Haftanstalt in den Umlauf. Als ein weiterer Insasse sich im April vergangenen Jahres an den Chef jenen Ateliers wendet, in dem er arbeitet, und ihm eine CD mit 17 Bildern übergibt, fliegt das Vorgehen auf. Es soll mehrere Datenträger geben haben, die an Gefangene verkauft worden seien. Für den Mann, der kurz davor steht, nach Portugal ausgeliefert zu werden, sei es eine Ehrensache gewesen, die Nacktfotos der Minderjährigen zu melden.

Der Empfänger der Bilder muss sich nun erneut vor Gericht verantworten. Der 25-Jährige war im Juli 2016 wegen Missbrauchs von Minderjährigen – unter anderem auch wegen Geschlechtsverkehrs mit seiner Freundin, die dem zwar zugestimmt hatte, zu dem Zeitpunkt allerdings jünger als 16 und somit sexuell noch nicht mündig war – in erster Instanz zu einer fünfjährigen Haftstrafe, davon drei Jahre auf Bewährung, verurteilt worden.

Mike S. gab vor den Richtern zu, seine damalige Freundin – als die Bilder im April 2017 gemeldet worden waren, war das Mädchen 17 Jahre alt – nach den Fotos gefragt zu haben. Sie sollte die Bilder via Messenger an jenen Gefangenen schicken, mit dem sich der Angeklagte eine Zelle teilte, und der unerlaubterweise über ein Smartphone verfügte. Dies tat die Minderjährige auch. Der Angeklagte beteuerte seinerseits, sich die Bilder angeschaut zu haben, sie jedoch anschließend gelöscht zu haben. Auch betonte er, stets darauf geachtet zu haben, dass keine Drittperson die Bilder zu Gesicht bekam.

Telefon beschlagnahmt

Dass die Fotos dennoch in den Umlauf kamen, kann sich der Angeklagte nur dadurch erklären, dass sein Mitgefangener die gelöschten Dateien auf dem Handy wiederhergestellt und dann an weitere Gefangene weitergegeben hatte. Vor April 2017 sei das Telefon von Wächtern gefunden und beschlagnahmt worden. Später sei es zwischen ihm und seinem Zellengenossen zu einem Streit gekommen. Dieser habe ihn dabei verdächtigt, das Handy gemeldet zu haben, und ihm mit einer Revanche gedroht. Belegen konnte er dies aber nicht, ebenso wenig wie der Ermittler der Kriminalpolizei. Er konnte allerdings auch das Gegenteil nicht beweisen. „Wir können dem Angeklagten nicht nachweisen, dass er die Fotos in Umlauf gebracht hat“, so der Ermittler vor Gericht.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wollte seinerseits keine Milde walten lassen. Er sprach von „Nacktfotos einer Minderjährigen, die im Bloc rose zirkulierten, jener Abteilung des Gefängnisses, in dem sich die größten Sexualstraftäter Luxemburgs befinden“. Das sei schlimm, denn die Bilder würden nicht nur jetzt, sondern wohl auch noch für die kommenden 20 Jahre in der Haftanstalt im Umlauf sein. Er forderte deshalb eine Gefängnisstrafe von drei Jahren gegen den Angeklagten. Sollten die Richter seiner Forderung nachkommen, würde auch der dreijährige Aufschub der ersten Verurteilung entfallen.

Die Richter geben ihr Urteil am 24. Januar bekannt.

