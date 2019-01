Nacktfotos im Gefängnis: 5.000 Euro Strafe

Seine 17-jährige Freundin hatte einem Gefangenen Nacktbilder zukommen lassen. Diese zirkulierten dann aber in der Haftanstalt. Der Empfänger wurde nun zu einer Geldstrafe verurteilt.

(SH) - Ein Häftling hatte sich Nacktfotos von seiner damals 17 Jahre alten Freundin ins Gefängnis schicken lassen. Nun wurde er deshalb zur Kasse gebeten. Die Richter aus erster Instanz sprachen eine Geldstrafe von 5.000 Euro gegen den 25-Jährigen aus, der im Juli 2016 wegen Missbrauchs von Minderjährigen zu einer fünfjährigen Haftstrafe, davon drei Jahre auf Bewährung, verurteilt worden war. Zudem muss er für Verfahrenskosten in Höhe von 1.800 Euro aufkommen.



Die Bilder der jungen Frau waren im Gefängnis - ausgerechnet in jenem Block in dem sich die größten Sexualstraftäter Luxemburgs befinden, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft - in Umlauf gekommen, einigen Häftlingen sollen gegen Bezahlung gar Kopien angeboten worden sein. Der Angeklagte hatte vor Gericht beteuert, stets darauf geachtet zu haben, dass keine Drittperson die Bilder zu Gesicht bekam.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte während des Prozesses eine zusätzliche Haftstrafe gegen den Angeklagten gefordert.