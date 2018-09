Ein 23 Jahre alter Mann hat am Freitag in Neuerburg (D) eine Frau mit einem Hammer schwer verletzt. Er wurde festgenommen.

Nackter Mann attackiert Frau mit Hammer

Ein 23 Jahre alter Mann hat am Freitag in Neuerburg (D) eine Frau mit einem Hammer schwer verletzt. Er wurde festgenommen.

(TJ) - Von einem ungewöhnlichen Einsatz berichtet die Polizei aus Bitburg am Samstagmorgen: Einsatzkräfte waren am Abend nach Neuerburg beordert worden, nachdem ein Notruf zu einem nackten Mann eingegangen war, der in der Stadt im Eifelkreis Bitburg-Prüm herumirre.



Als die Polizeikräfte eintrafen, hatte sich bereits eine Attacke abgespielt. Der Mann hatte mit dem Hammer auf eine nichtsahnend in ihrem Auto sitzende Frau eingeschlagen und sie schwer verletzt. Sie musste von einem Notarzt versorgt werden und kam ins Spital. Laut Polizei sollen ihre Wunden aber nicht lebensbedrohlich sein.

Wieso der 23-jährige diese Tat begangen hat, ist noch nicht bekannt, fest steht aber, dass er nach starkem Widerstand festgenommen werden konnte.



Neuerburg liegt auf halbem Weg zwischen Bitburg und Vianden.